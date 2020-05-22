"Ми точно не будемо брати участі у цій афері": Козловський розкритикував ідею догравання Першої ліги в неповному складі

Президент Руха Григорій Козловський висловився щодо можливості догравання Першої ліги у форматі міні-турніру.

"Ми свою позицію озвучили на початку карантину, ми її не змінювали і змінювати не будемо. Рух готовий догравати чемпіонат у класичному форматі. Ми про це мріяли, довго боролися і важко працювали, щоб виграти цей чемпіонат за спортивним принципом. Грати в класичному форматі ми готові.

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Але не ті афери, які зараз з'явилися – 5, 6, 7 чи 8 команд. Це суто аферистична історія, в якій ми точно не будемо брати участі. Або ми граємо класичний формат або нехай федерація ухвалює рішення. Є регламент, правила, якісь спортивні принципи. А то ми сіли в човен і почали якимось шулерством займатись. Хай вирішують, продовжують чемпіонат, гадаю, з цим проблем немає.

Сьогодні матч проти Динамо в онлайні дивилося 10 тисяч людей – всі скучили за футболом. Вони й так сидять вдома, проблеми з грошима, з економікою, зі всім. Футбол – це єдина відрада. Моя позиція чітка – треба грати і тільки в класичному форматі", – заявив Козловський у ефірі YouTube-каналу Руха.

Нагадаємо, львів'яни перед перервою очолювали турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи Волинь на одне очко.

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