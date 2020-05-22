У Першій лізі можуть анулювати результати – президент ПФЛ запропонував 3 варіанти закінчення сезону

Очільник Професійної футбольної ліги Сергій Макаров розповів, як планують завершувати змагання у Першій лізі.

"Згідно з рекомендаціями УЄФА, дотримувалися думки, що ідеальний варіант – дограти чемпіонат за наявним регламентом і форматом. Якщо не вдасться – дограти в якомусь іншому форматі, але все одно з максимальним дотриманням спортивного принципу. Якщо і так не виходить – тоді вже вирішувати за якимись поточними таблицями.

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Сформулюємо всі варіанти в листі клубам у понеділок. Перший варіант – якийсь плей-офф за визначення місць, другий – вирішити відповідно до таблиці, третій – взагалі анулювати результати, приблизно як у Нідерландах. У такому випадку обмін між лігами не проводиться. Можливо, у клубів будуть ще якісь варіанти", – сказав Макаров у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга сподівається провести перші матчі після карантину вже 30 травня. Змагання у Другій лізі 2019/20 було вирішено достроково завершити – на спеціальному засіданні Ради ліг ПФЛ за завершення сезону проголосували 14 клубів, 5 – проти, 1 – утримався.

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