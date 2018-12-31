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"Ми стали однією великою сім'єю", – Харатін попрощався із Зорею після переходу в Ференцварош

08:00 2 Читать на русском
"Ми стали однією великою сім'єю", – Харатін попрощався із Зорею після переходу в Ференцварош
Ігор Харатін / фото із соцмереж

Новачок Ференцвароша Ігор Харатін тепло попрощався з луганською Зорею, за яку виступав з 2016 року.

Нагадаємо, Ігор Харатін підписав контракт з Ференцварошем та виступатиме під керівництвом Сергія Реброва.

"Хочу висловити величезну подяку клубу, який за останні роки став для мене рідним – луганській Зорі. Окреме спасибі тренерському штабу на чолі Юрієм Миколайовичем Вернидубом.

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Хочу подякувати Рафаїлову Сергію Васильовичу, всьому керівництву клубу, персоналу, кожному працівникові клубу і кожному вболівальнику, і, звичайно ж, всім хлопцям, які виходили зі мною на поле і билися.

Ми стали однією великою сім'єю, відмінною командою. Я бажаю Вам нових висот. Велике спасибі всім", – написав Харатін в Instagram.

Хочу высказать огромнейшую благодарность клубу, который за последние годы стал для меня родным- луганской «Заре» Отдельное спасибо тренерскому штабу во главе Юрия Николаевича Вернидуба. Хочу поблагодарить Рафаилова Сергея Васильевича, все Руководство клуба, всему персоналу, каждому работнику клуба и каждому болельщику и конечно же всем ребятам, которые выходили со мной на поле и сражались. Мы стали одной большой семьей, отличной командой. Я желаю Вам новых высот. Большое Спасибо Всем!️️️

Допис, поширений Igor Kharatin (@igorkharatin)

Теги
Трансфери Зоря Зоря Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Трансфери чемпіонату України
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