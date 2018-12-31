Харатін підписав із Ференцварошем контракт за схемою "2,5 +1" – Зоря отримає солідну компенсацію

Стали відомі деталі угоди Ігоря Харатіна з угорським Ференцварошем.

Ігор Харатін, який сьогодні перейшов у Ференцварош, підписав контракт на 2,5 року з можливістю продовження ще на рік. Про це повідомив агент Вадим Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

"Ігор Харатін переходить в один з найкращих угорських клубів Ференцварош. Лідер чемпіонату Угорщини, вважаю, підсилився дуже надійним і працездатним центральним півзахисником. Вітаю Зорю та Ференцварош з укладенням угоди, бажаю Ігорю удачі в новому клубі", – написав Шаблій.

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Крім того, як зазначила Динамоманія, Зоря за перехід Харатіна отримала 800 тисяч євро. У 2016 році луганці підписали гравця на правах вільного агента.