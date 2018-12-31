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Харатін підписав із Ференцварошем контракт за схемою "2,5 +1" – Зоря отримає солідну компенсацію

30 грудня 23:43 550 Читать на русском
Харатін підписав із Ференцварошем контракт за схемою "2,5 +1" – Зоря отримає солідну компенсацію
Ігор Харатін / фото: Фейсбук Вадима Шаблія

Стали відомі деталі угоди Ігоря Харатіна з угорським Ференцварошем.

Ігор Харатін, який сьогодні перейшов у Ференцварош, підписав контракт на 2,5 року з можливістю продовження ще на рік. Про це повідомив агент Вадим Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

"Ігор Харатін переходить в один з найкращих угорських клубів Ференцварош. Лідер чемпіонату Угорщини, вважаю, підсилився дуже надійним і працездатним центральним півзахисником. Вітаю Зорю та Ференцварош з укладенням угоди, бажаю Ігорю удачі в новому клубі", – написав Шаблій.

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Крім того, як зазначила Динамоманія, Зоря за перехід Харатіна отримала 800 тисяч євро. У 2016 році луганці підписали гравця на правах вільного агента.

Игорь Харатин переходит в один из лучших венгерских клубов «Ференцварош». Лидер чемпионата Венгрии, считаю усилился очень надежным и работоспособным центральным полузащитником. Поздравляю @zoryaluhansk и @ftcofficial с заключением соглашения, желаю Игорю удачи в новом клубе! Контракт с игроком подписан по системе 2,5+1. ——————————————————— Igor Kharatin moves to Ferencvarosi, one of the best Hungarian clubs. I think that the Hungarian league leaders have strengthened themselves with a very reliable and effective central midfielder. Congratulations to @zoryaluhansk and @ftcofficial on signing the deal, I wish Igor good luck at the new club! The agreement with the player has been signed based on the 2,5+1 system. #prostaragency #kharatin #zorya #prostarteam#prostarfootballagency

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

Теги
Світ Трансфери Зоря Зоря Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Трансфери чемпіонату України Угорщина Вадим Шаблій Головне
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