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Харатін – гравець Ференцвароша

22:37 987 Читать на русском
Харатін – гравець Ференцвароша
Ігор Харатін перейшов у Ференцварош / фото: ФК Ференцварош

Ференцварош оголосив про підписання півзахисника Зорі Ігоря Харатіна.

Хавбек Зорі Ігор Харатін підписав контракт із Ференцварошем, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

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Деталі угоди, як і сума трансферу, наразі невідомі. Харатін захищав кольори Зорі з 2016 року. Останнім часом повідомлялось, що Зоря та Ференцварош не можуть дійти згоди щодо умов переходу гравця. Зокрема, зазначалось, що сума в 800 тисяч євро не влаштувала луганський клуб.

23-річний півзахисник в поточному сезоні провів 21 поєдинок за Зорю, відзначившись двома голами і трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини. Команду тренує Сергій Ребров, також на правах оренди за команду з Будапешта виступає Іван Петряк.

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Головне Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Трансфери Зоря Зоря Угорщина Трансфери чемпіонату України
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