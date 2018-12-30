Харатін – гравець Ференцвароша

Ференцварош оголосив про підписання півзахисника Зорі Ігоря Харатіна.

Хавбек Зорі Ігор Харатін підписав контракт із Ференцварошем, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛ

Деталі угоди, як і сума трансферу, наразі невідомі. Харатін захищав кольори Зорі з 2016 року. Останнім часом повідомлялось, що Зоря та Ференцварош не можуть дійти згоди щодо умов переходу гравця. Зокрема, зазначалось, що сума в 800 тисяч євро не влаштувала луганський клуб.

23-річний півзахисник в поточному сезоні провів 21 поєдинок за Зорю, відзначившись двома голами і трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини. Команду тренує Сергій Ребров, також на правах оренди за команду з Будапешта виступає Іван Петряк.