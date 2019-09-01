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"Ми розлючені", – Роберто прокоментував невдачу Барселони у матчі з Осасуною

07:30 820 Читать на русском
"Ми розлючені", – Роберто прокоментував невдачу Барселони у матчі з Осасуною
Серхі Роберто / Reuters

Хавбек каталонців поділився думкою щодо сенсаційної нічиєї у матчі третього туру Прімери.

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фаті 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фаті
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

"Ми розлючені, ми дуже злі. Ми зробили найскладніше, зрівнявши рахунок і вийшовши вперед, а потім втратили контроль над грою.

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У першій половині у нас виникали складнощі з контролем гри, з підходами до їхніх воріт. Вони швидко пресингували наших гравців, відчували підтримку фанатів, і ми не могли взяти гру під контроль.

Ми знаємо, що таке буває. Якщо на вас серйозно тиснуть, а ви не повністю віддаєтеся грі, то це може дорого вам обійтися. Так і сталося з нами.

Гарна новина полягає в тому, що попереду ще багато матчів. Але це тривожний дзвіночок для нас, ми не повинні розслаблятися. Потрібно концентруватися на грі з першої хвилини", – розповів Роберто в коментарі Movistar.

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Це вже не перша втрата очок Барселони у чемпіонаті Іспанії – каталонці зазнали поразки у стартовому матчі проти Атлетіка.

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Барселона Барселона Серхі Роберто Серхі Роберто Іспанія Осасуна - Барселона
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