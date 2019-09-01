"Ми розлючені", – Роберто прокоментував невдачу Барселони у матчі з Осасуною

Хавбек каталонців поділився думкою щодо сенсаційної нічиєї у матчі третього туру Прімери.

"Ми розлючені, ми дуже злі. Ми зробили найскладніше, зрівнявши рахунок і вийшовши вперед, а потім втратили контроль над грою.

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У першій половині у нас виникали складнощі з контролем гри, з підходами до їхніх воріт. Вони швидко пресингували наших гравців, відчували підтримку фанатів, і ми не могли взяти гру під контроль.

Ми знаємо, що таке буває. Якщо на вас серйозно тиснуть, а ви не повністю віддаєтеся грі, то це може дорого вам обійтися. Так і сталося з нами.

Гарна новина полягає в тому, що попереду ще багато матчів. Але це тривожний дзвіночок для нас, ми не повинні розслаблятися. Потрібно концентруватися на грі з першої хвилини", – розповів Роберто в коментарі Movistar.

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Це вже не перша втрата очок Барселони у чемпіонаті Іспанії – каталонці зазнали поразки у стартовому матчі проти Атлетіка.