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Неймар хотів доплатити космічну суму з власної кишені заради повернення в Барселону – ПСЖ залишився невблаганним

31 серпня 23:57 398 Читать на русском
Неймар хотів доплатити космічну суму з власної кишені заради повернення в Барселону – ПСЖ залишився невблаганним
Неймар / Getty Images

Бразильський нападник не полишає надій змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Неймар сам втрутився у переговори між Барселоною та ПСЖ, інформує Sport.es.

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Керівництво чемпіонів Франції відхилило чергову пропозицію каталонців – 130 млн євро і Дембеле, Тодібо та Ракітіч. Тоді зірковий бразилець запропонував доплатити ще 20 мільйонів (більше ніж половина його зарплатні) зі своєї кишені, щоб вмовити парижан відпустити його. Однак навіть такий відчайдушний крок форварда не вплинув на підсумок переговорів – відмова ПСЖ.

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Нагадаємо, Неймар не потрапив до заявки французького гранда на жоден з матчів у сезоні 2019/20.

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Теги
Іспанія Головне Франція Трансфери Трансфери Барселони Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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