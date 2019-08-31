Осасуна – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

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Неймар хотів доплатити космічну суму з власної кишені заради повернення в Барселону – ПСЖ залишився невблаганним
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Дортмундська Борусія сенсаційно поступилась Уніону, Баварія познущалась над Майнцом: 3-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 31 серп 560
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Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко голом відповідає на закиди щодо шаленої зарплати – разом з рекордним Аллє веде в ЄвропуАнглія — 31 серп 12876
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Ліверпуль впевнено здолав Бернлі, Манчестер Сіті з Зінченком знищив Брайтон: 4-й тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 31 серп 3040
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Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти НорвічаАнглія — 31 серп 9927