Осасуна – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона втратила перемогу в матчі третього туру Ла Ліги проти Осасуни. Дивіться відео голів та огляд матчу Осасуна – Барселона.

Барселона не змогла здолати Осасуну. Вже на 7-ій хвилині Роберто Торрес шокував каталонців, забивши швидкий гол. "Блаугранас" після перерви не тільки відігралися, а й вийшли вперед завдяки голам Ансу Фаті і Артура. Втім, втримати перевагу не вдалося, Роберто Торрес реалізував пенальті в кінці матчу і відібрав очки у іспанського гранда.

Осасуна розписала бойову нічию з Барселоною та обійшла каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги

Завдяки цьому результату Осасуна набрала 5 очок і обійшла Барселону в турнірній таблиці! Памплонці тепер займають четверте місце, а каталонці йдуть прямо за ними.