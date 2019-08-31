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Осасуна – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

31 серпня 22:33 491 Читать на русском
Осасуна – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Осасуна – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу / офіційний сайт Ла Ліги

Барселона втратила перемогу в матчі третього туру Ла Ліги проти Осасуни. Дивіться відео голів та огляд матчу Осасуна – Барселона.

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фаті 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фаті
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

Барселона не змогла здолати Осасуну. Вже на 7-ій хвилині Роберто Торрес шокував каталонців, забивши швидкий гол. "Блаугранас" після перерви не тільки відігралися, а й вийшли вперед завдяки голам Ансу Фаті і Артура. Втім, втримати перевагу не вдалося, Роберто Торрес реалізував пенальті в кінці матчу і відібрав очки у іспанського гранда.

Осасуна розписала бойову нічию з Барселоною та обійшла каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги

Завдяки цьому результату Осасуна набрала 5 очок і обійшла Барселону в турнірній таблиці! Памплонці тепер займають четверте місце, а каталонці йдуть прямо за ними.

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