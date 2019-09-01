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"Мы в бешенстве", – Роберто прокомментировал неудачу Барселоны в матче с Осасуной

07:30 141 Читати українською
"Мы в бешенстве", – Роберто прокомментировал неудачу Барселоны в матче с Осасуной
Серхи Роберто / Reuters

Хавбек каталонцев поделился мнением о сенсационной ничьей в матче третьего тура Примеры.

7’ Роберто Торрес
82’ Роберто Торрес
 
Ансу Фати 51’
Артур 64’
7’ Роберто Торрес
51’ Ансу Фати
64’ Артур
82’ Роберто Торрес

"Мы в бешенстве, мы очень злые. Мы сделали самое сложное, сравняв счет и выйдя вперед, а затем потеряли контроль над игрой.

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В первой половине у нас возникали сложности с контролем игры, с подходами к их воротам. Они быстро прессинговали наших игроков, чувствовали поддержку фанатов, и мы не могли взять игру под контроль.

Мы знаем, что такое бывает. Если на вас серьезно давят, а вы не полностью отдаетесь игре, то это может дорого вам обойтись. Так и произошло с нами.

Хорошая новость заключается в том, что впереди еще много матчей. Но это тревожный звоночек для нас, мы не должны расслабляться. Нужно концентрироваться на игре с первой минуты", – рассказал Роберто в комментарии Movistar.

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Это уже не первая потеря очков Барселоны в чемпионате Испании – каталонцы потерпели поражение в стартовом матче против Атлетика.

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Барселона Барселона Серхи Роберто Серхи Роберто Испания Осасуна - Барселона
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