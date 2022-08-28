"З Днем Шахтаря, з Днем міста Донецька! Ми процвітали під прапором України і процвітатимемо.

Балотеллі ледь не побився з Монтеллою – відео сутички зіркових партнерів Ракицького

Місто троянд розквітне знову і відродиться! Улюблене місто, я вірю, що ти вистоїш і повернешся додому! Миру нам!" – написав Ракицький на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, додавши до посту фото стадіону Донбас Арени.

Нагадаємо, Ракицький на початку березня розірвав угоду з Зенітом, за який виступав упродовж 2,5 року. Спершу він підтримував форму з Металістом, а згодом – з Шахтарем. Попри чутки про співпрацю з донеччанами захисник перейшов до Адана Демірспор, підписавши з турками контракт терміном на один сезон з опцією пролонгації ще на рік.

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