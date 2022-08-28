Маріо Балотеллі не був би самим собою, якби на рівному місці не вляпався у неприємності.

Матч Адана Демірспор – Умранієспор завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий ще в дебюті гри, але найцікавіший епізод трапився вже після фінального свистка.

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Його учасником став, звісно ж, скандальний Маріо Балотеллі. Після гри Вінченцо Монтелла, який очолює Адана Деміспор, вийшов на поле, щоб потиснути руки суперникам і арбітрам. Балотеллі щось сказав у спину своєму співвітчизнику, після чого той не витримав.

Монтелла відштовхнув нападника, який регулярно потрапляє у різноманітні неприємні ситуації. Ледь не розпочалася бійка – гравці та персонал Адана Демірспор зуміли вгамувати пристрасті, розтягнувши учасників конфлікту в різні боки.

Нагадаємо, кольори Адана Демірспор захищає Ярослав Ракицький, але екс-захисник Шахтаря відбував дискваліфікацію за вилучення в попередньому турі проти Фенербахче.