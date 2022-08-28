"С Днем Шахтера, с Днем города Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать.

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Город роз расцветёт снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты выстоишь и вернёшься домой! Мира нам!" – написал Ракицкий на своей странице в социальной сети Instagram, добавив в пост фото стадиона Донбасс Арены.

Напомним, Ракицкий в начале марта разорвал соглашение с Зенитом, за который выступал в течение 2,5 лет. Сначала он поддерживал форму с Металлистом, а затем – с Шахтером. Несмотря на слухи о сотрудничестве с дончанами, защитник перешел в Адану Демирспору, подписав с турками контракт сроком на один сезон с опцией пролонгации еще на год.

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