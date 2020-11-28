"Ми завжди намагаємось робити все, що працює краще. Іноді результати не такі позитивні, але ми завжди даємо 100 відсотків. Ми врахували сильні сторони Сассуоло і в підсумку веземо додому важливу перемогу.

Перша поразка сенсації Серії А у відеоогляд матчу Сассуоло – Інтер – 0:3

Це наш найкращий результат у сезоні, але точно були кращі матчі за змістом. Результат, як правило, впливає на оцінку гри. Тут нічого не легко. Інтер – це клуб, в якому людям завжди кортить зачепити тебе негативом. Ми повинні бути "герметичними" і нічого не впускати ззовні. Особливо не треба зважати на тих, хто закидує нас брудом чи чимось гіршим", – наводить слова Конте Football Italia.

Перемога дозволила Інтеру вийти на другу сходинку і скоротити відставання до Мілана – у сусідів на два очки більше та матч в запасі.

Інтер завдав Сассуоло першої поразки у сезоні та піднявся на друге місце у Серії А