В рамках суботньої програми 9-го туру Серії А Сассуоло у рідних стінах поступився Інтеру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 9-й тур

Сассуоло – Інтер – 0:3

Голи: Санчес, 4, Кірікеш, 14 (автогол), Гальярдіні, 60

Беневенто – Ювентус – початок о 19:00

Аталанта – Верона – початок о 21:45

Сассуоло у рідних стінах приймав Інтер. "Нерадзуррі" відкрили рахунок вже на 4-й хвилині матчу. Алексіс Санчес віддав довгу навісну передачу на Мартінеса, який перекинув голкіпера, виграв боротьбу за м'яч у двох захисників і повернув на Санчеса – удар з вбивчої відстані не залишив воротарю шансів. На 14-й хвилині після удару з меж карного майданчика м'яч рикошетом від Кірікеша залетів у сітку – 0:2.

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У другому таймі гості не зупинились і на 60-й Гальярдіні поклав ще один. Гравці Сассуоло більше володіли м'ячем, але наблизитись до воріт суперника вдавалось вкрай рідко і до кінця поєдинку вони не створили жодного гострого моменту. Зрештою, ворота Інтера у цьому матчі залишились неприступною фортецею і фінальний свисток зафіксував розгромну поразку Сассуоло – 0:3.

Завдяки цій перемозі Інтер із 18-ма очками посідає друге місце першості, натомість Сассуоло зазнав першої поразки у сезоні та через різницю м'ячів із "нерадзуррі" посідає третю сходинку турнірної таблиці.

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