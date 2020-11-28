"Мы всегда стараемся делать все, что работает лучше. Иногда результаты не столь положительные, но мы всегда даем 100 процентов. Мы учли сильные стороны Сассуоло и в итоге везем домой важную победу.

Первое поражение сенсации Серии А в видеообзор матча Сассуоло – Интер – 0:3

Это наш лучший результат в сезоне, но точно были матчи лучше по содержанию. Результат, как правило, влияет на оценку игры. Здесь ничего не легко. Интер – это клуб, в котором людям всегда хочется задеть тебя негативом. Мы должны быть "герметичными" и ничего не впускать извне. Особенно не надо обращать внимания на тех, кто закидывает нас грязью или чем-то хуже", – приводит слова Конте Football Italia.

Победа позволила Интеру выйти на второе место и сократить отставание до Милана – у соседей на два очка больше и матч в запасе.

Ювентус разделил очки с Беневенто и не вернулся в зону Лиги чемпионов, Интер поднялся на второе место в Серии А