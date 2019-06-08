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"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому Сербії

15:00 2213 Читать на русском
"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому Сербії
Олександр Сидоренко (Фоззі) / Facebook
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорив матч 3-го туру відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Сербія (5:0) із Олександром Сидоренком (Фоззі), вокалістом гурту "Танок на Майдані Конго".

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

– Це – найкращий матч в історії збірної України?

– Мені здається, це – найяскравіший матч. Все склалося на нашу користь. Вчора був такий особливий день. І Колумбія, і Сербія бралися "тепленькими" – і поїхали додому "мокренькими" (Усміхається). Наші опоненти ставилися до нас достатньо зверхньо, за що поплатилися.

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Нам щастило. Згадайте перший гол Циганкова, коли м’яч, наче знущаючись, пройшов поміж ногами захисника. Два сантиметри вбік – і все. Не зайшов би перший м'яч, можливо, й другого не було б. Фарт, розслаблені суперники і організовані українці – це вчора приємно вражало.

– Чому Сербія, від якої очікували серйозного опору, і яка має непогане сучасне покоління виконавців, була настільки безпорадною?

– На мою думку, вони втомилися у своїх національних чемпіонатах. Серби дійсно виглядали дуже важкувато. Причому – всі. Плюс – не було їхніх уболівальників на трибунах. А тут – одразу такий шалений тиск із перших хвилин. Словом, на користь України склалися абсолютно всі чинники, які тільки могли скластися.

– Топ-3 найкращі гравці у складі нашої команди – хто вони?

– Караваєв – раз. Маліновський – два. Ну і, безперечно, Зінченко – це три.

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– Чи помітили ви вчора відстуність Марлоса і Мораєса? Зважаючи на цю гру, чи була нам потрібною натуралізація в принципі?

– Ну, з позицією нападника у нас були проблеми, тож тренерський штаб намагався їх вирішити з допомогою Мораєса. Але зараз ми отримали прекрасну можливість побачити збірну України без бразильців. Тепер цікаво, чи сама збірна відчула, щоб без бразильців у неї все виходить.

– Чи побоюєтесь, що після такого емоційного піку настане черговий спад, як це було після Португалії? За іронією долі, грати доведеться знову з Люксембургом…

– Однозначно, у понеділок доведеться дуже непросто. Побоювання у мене є. Уникнути цього можна тільки кадровими змінами у стартовому складі. Тобто, випустити на поле тих гравців, які також захочуть довести свою потрібність.

– Що скажете про ризики Львів Арени знову залишитися без матчів збірної? Серби вже розганяють тему політичних провокацій на трибунах, у Росії також "бомбить"

– Я сьогодні увесь день у дорозі, тому цих новин ще не читав. Що можу сказати… Хто не з нами, той проти нас.

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blog_ava
Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
00:44
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Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Україна - Сербія Україна U-20 Україна U-20 Олександр Сидоренко (Фоззі) Статті Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Олег Бабій Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Руслан Маліновський Руслан Маліновський Олександр Караваєв Олександр Караваєв Думка експерта Марлос Марлос
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