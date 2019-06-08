"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому Сербії

"Футбол 24" обговорив матч 3-го туру відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Сербія (5:0) із Олександром Сидоренком (Фоззі), вокалістом гурту "Танок на Майдані Конго".

– Це – найкращий матч в історії збірної України?

– Мені здається, це – найяскравіший матч. Все склалося на нашу користь. Вчора був такий особливий день. І Колумбія, і Сербія бралися "тепленькими" – і поїхали додому "мокренькими" (Усміхається). Наші опоненти ставилися до нас достатньо зверхньо, за що поплатилися.

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Нам щастило. Згадайте перший гол Циганкова, коли м’яч, наче знущаючись, пройшов поміж ногами захисника. Два сантиметри вбік – і все. Не зайшов би перший м'яч, можливо, й другого не було б. Фарт, розслаблені суперники і організовані українці – це вчора приємно вражало.

– Чому Сербія, від якої очікували серйозного опору, і яка має непогане сучасне покоління виконавців, була настільки безпорадною?

– На мою думку, вони втомилися у своїх національних чемпіонатах. Серби дійсно виглядали дуже важкувато. Причому – всі. Плюс – не було їхніх уболівальників на трибунах. А тут – одразу такий шалений тиск із перших хвилин. Словом, на користь України склалися абсолютно всі чинники, які тільки могли скластися.

– Топ-3 найкращі гравці у складі нашої команди – хто вони?

– Караваєв – раз. Маліновський – два. Ну і, безперечно, Зінченко – це три.

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– Чи помітили ви вчора відстуність Марлоса і Мораєса? Зважаючи на цю гру, чи була нам потрібною натуралізація в принципі?

– Ну, з позицією нападника у нас були проблеми, тож тренерський штаб намагався їх вирішити з допомогою Мораєса. Але зараз ми отримали прекрасну можливість побачити збірну України без бразильців. Тепер цікаво, чи сама збірна відчула, щоб без бразильців у неї все виходить.

– Чи побоюєтесь, що після такого емоційного піку настане черговий спад, як це було після Португалії? За іронією долі, грати доведеться знову з Люксембургом…

– Однозначно, у понеділок доведеться дуже непросто. Побоювання у мене є. Уникнути цього можна тільки кадровими змінами у стартовому складі. Тобто, випустити на поле тих гравців, які також захочуть довести свою потрібність.

– Що скажете про ризики Львів Арени знову залишитися без матчів збірної? Серби вже розганяють тему політичних провокацій на трибунах, у Росії також "бомбить"…

– Я сьогодні увесь день у дорозі, тому цих новин ще не читав. Що можу сказати… Хто не з нами, той проти нас.

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