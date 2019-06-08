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"Україно, ти підпалила пукани в тисячі кілометрів", – російський коментатор про перемогу "синьо-жовтих" над Сербією

12:11 2458 Читать на русском
"Україно, ти підпалила пукани в тисячі кілометрів", – російський коментатор про перемогу "синьо-жовтих" над Сербією
Збірна України / EFE

Відомий російський коментатор Олексій Андронов оригінально порадів перемозі збірної України над Сербією.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Коли є такі емоції – це безцінно! Україно, ти зробила не просто 5:0! Ти підпалила пукани в тисячі кілометрів! Це успіх!", – написав Андронов на своїй сторінці у Фейсбук.

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Нагадаємо, збірна України перемогла Сербію у третьому турі кваліфікації до Євро-2020, дублями відзначились Євген Коноплянка та Віктор Циганков, а також гол забив Роман Яремчук.

Зауважимо, що завдяки цій перемозі підопічні Андрія Шевченка закріпилась на першому місці групи В кваліфікації до Євро-2020. Наша національна команда має в активі 7 очок.

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Теги
Україна Україна Україна - Сербія Євро-2020 Олексій Андронов
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