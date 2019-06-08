"Україно, ти підпалила пукани в тисячі кілометрів", – російський коментатор про перемогу "синьо-жовтих" над Сербією

Відомий російський коментатор Олексій Андронов оригінально порадів перемозі збірної України над Сербією.

"Коли є такі емоції – це безцінно! Україно, ти зробила не просто 5:0! Ти підпалила пукани в тисячі кілометрів! Це успіх!", – написав Андронов на своїй сторінці у Фейсбук.

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Нагадаємо, збірна України перемогла Сербію у третьому турі кваліфікації до Євро-2020, дублями відзначились Євген Коноплянка та Віктор Циганков, а також гол забив Роман Яремчук.

Зауважимо, що завдяки цій перемозі підопічні Андрія Шевченка закріпилась на першому місці групи В кваліфікації до Євро-2020. Наша національна команда має в активі 7 очок.

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