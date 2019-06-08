"Зустріч потужності та безсилля". Сербські ЗМІ визнають логічність своєї ганьби, але обурені поведінкою Арени Львів

Збірна України розтрощила Сербію з космічним рахунком (5:0) в рамках кваліфікації до Євро-2020. У сербській пресі дві головні теми: провал їхньої команди та провокації українців у Львові.

Blic: Абсолютна катастрофа! Сербія пропустила 5 голів, українці повністю знищили "орлів"

"Запахло смаженим з перших хвилин, адже українці чіткіше заявили про свої наміри, але цілковитого краху ніхто не чекав. Наші хлопці впоралися зі стартовим натиском, однак потім почали нервувати.

У Львові на полі була лише одна команда – на радість українським вболівальникам. Їм було весело: спершу заглушили наш гімн, потім відсвяткували 5 голів, а на сам кінець скандували ім'я Андрія Шевченка", – пише таблоїд.

Сусідня стаття називається "Недружній прийом у Львові – засвистали "Боже правде", нечувані образи на трибунах". Автор вважає, що підопічні Младена Крстаїча зіткнулися з неймовірним тиском, що вплинуло на команду.

Багато місцевих видань пригадують найганебніші поразки своєї збірної. Blic пише: "Ніхто так жорстоко не бив Сербію за час незалежності. "Орли" грали з Бразилією, Італією, Німеччиною, Португалією... а потім в суперниках з'явилася Україна, яка звела нанівець всі наші зусилля".

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

Večernje novosti: Провокації українців на трибунах – освистаний гімн Сербії, підпал російського прапора, "шахівниця"

"Поведінка місцевих вболівальників до, під час і після гри з Сербією була низькою. Вже під час гімну найпалкіші українські фани вивісили прапор Хорватії – вони провокували "шаховою дошкою" декілька разів. Враження від поєдинку зіпсував свист під час сербського гімну.

Українці шокували примітивними неспортивними викриками "руска ку*ва". Делегат матчу все детально занотовував, залишилося дочекатися покарання. А на 90-х хвилинах у спробах провокації вони ще й підпалили російський прапор, що доповнило враження від вбогості господарів", – обурюється видання.

В іншому матеріалі цього порталу вже критика команди: "Фіаско всіх часів. "Орли" зазнали найважчої поразки під сербським прапором, атакувальний задум Крстаїча провалився. У найважливішому матчі відбору українці прибили їх у Львові.

Ми шість разів зустрічалися з Україною і постійно програвали. Ця поразка точно найгірша – всі лінії працювали без ідеї, взаєморозуміння та самовіддачі. Давно наша команда не виглядала настільки безпомічною. Голи Циганкова, Коноплянки та Яремчука стали окрасою гри, де нам дали хороший урок".

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Mozzartsport: Сербію зганьбили у Львові, Крстаїч все провалив!

Найпопулярніше спортивне видання Сербії одне з небагатьох, яке сконцентрувалося на висвітленні безпосередньо гри, а не навколофутбольних подій.

"Орли" виглядали немічними та розгубленими. Тренер мав би залишити свої експерименти на менш важливий матч. Звучить дико, але, як показала гра, Сербія ще може бути задоволена результатом. Це був не футбольний матч, а зустріч потужності та безсилля.

У нашої команди не було ні лідера, ні стратегії, а склад виглядав занадто атакувальним. У підсумку українські вболівальники отримали величезне задоволення та заспівали пісню подяки своєму тренеру Андрію Шевченку – легенді європейського футболу. Україна забила 5, а могла й більше", – визнає портал Mozzartsport.

Kurir: Українські націоналісти проти Сербії

Популярний таблоїд Kurir навпаки максимально орієнтувався на скандали, описуючи спершу передматчеві заходи: "Фанати організували українсько-хорватський марш перед матчем з "орлами" у Львові. Кричали проти Сербії та Путіна".

Україна – Сербія: вболівальники "жовто-синіх" разом із хорватськими фанатами пройшли маршем у центрі Львова

"Якщо не враховувати симпатії у російсько-українському конфлікті, Україна не має жодного відношення до сербів і хорватів. Через значну підтримку від Хорватії тамтешні націоналісти часто проявляють себе у шовінізмі, направленому на Сербію", – додає журналіст.

Видання нагадує, що під час товариського матчу у 2016-му році українські вболівальники підпалили сербський прапор, мотивуючи це тим, що багато сербів беруть участь у збройному конфлікті на стороні "ДНР". "Попри дружбу з Росією та Путіним, Сербія не визнала референдум у Криму легітимним, а дедалі більше учасників війни на Донбасі, які підтримували там проросійських терористів, засуджуються після повернення в Сербію", – запевняє таблоїд.

А потім йдеться про події на стадіоні, в яких нас нібито підтримували хорвати та албанці. Набір причин обурення стандартний: свист під час гімну, "руска ку*ва" та прапор Хорватії.

Sportske: 5-кратне приниження Сербії

"Це гірше, ніж жахливо. "Орли" не зуміли виступити боєздатним колективом і зазнали одного з найболючіших фіаско в історії.

Нічого додавати не потрібно, це все зайве. Не те щоб приниження нам зовсім у новинку, але від такого потужного удару відновитися буде дуже складно", – бідкається Sportske.