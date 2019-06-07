Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

Гол Данила Сікана на старті чвертьфінального поєдинку молодіжного чемпіонату світу-2019 допоміг збірній Україні переграти Колумбію та стати півфіналістом Мундіалю.

Україна розпочала поєдинок дуже активно, вже на 30-й секунді створивши перший небезпечний момент біля воріт збірної Колумбії – Булеца у штрафному зачепився за вкидання з ауту, скинувши м'яч під удар Кащуку, однак Олексій пробив слабенько для голкіпера Мієра. На 6-й Булеца міг забивати сам, головою замикаючи класну подачу Коноплі з правого флангу на лінію воротарського, але точність підвела Сергія. На 8-й ще одна непогана атака "синьо-жовтих" через правий фланг завершилась прострілом Кащука та невеличкою панікою біля воріт суперника.

На 10-й хвилині гуманітарну підтримку нашим надіям на півфінал надали самі колумбійці: Куеста на власній половині поля довго возився з прийомом довгої передачі назад, а Мієро в цей же момент чомусь вирішив вийти на перехоплення – як наслідок, Сікан, налетівши на захисника, відібрав м'яч та прокинув його повз гокліпера, після чого залишалося покотити у порожні ворота. Данило впорався із цим завданням блискуче – 0:1.

Цей момент був одним з останніх у нашому виконанні. Надалі колумбійці тримали м'яч і шукали шпарини в нашій системі оборони, а українці закривалися та старалися карати на контратаках. На 10-20-х хвилинах краще виглядали підопічні Артуро Рейеса: так, на 17-й вони заробили штрафний в метрах 20-ти від наших воріт (Вера пробив у стінку, Альварадо добив на трибуни), а на 22-й вони класно розташувалися між лініями та провели комбінацію з ударом Ангуло з лівого краю карного майданчика – над поперечкою!

Втім, колумбійці самі збили собі темп постійними суперечками з арбітром, фолами та, як наслідок, жовтими картками – до перерви вже чотири їх футболісти висіли на жовтій. Останні 15 хвилин пройшли рівно, а моменти з'являлися лише в України (нехай і слабенькі): так, на 32-й Сікан зачепився за подачу з правого флангу, однак не зміг скинути м'яч під удар Кащуку, а на 43-й Бондар вистрілив з відскоку після навісу з кутового – вище воріт! Крім того, у "синьо-жовтих" було кілька непоганих проривів, хоча з лонгболами на Сікана підопічні Петракова трохи переборщили.

На старті другого тайму колумбійці зробили спробу активно полізти уперед на високих швидкостях, але вже на 49-й хвилині Україна проводила затяжну позиційну атаку у їх штрафному. На 51-й наші футболісти заробили стандарт з правого флангу, який намагався замкнути Цітаішвілі (він змінив Кащука), однак вийшло лише трохи налякати суперника. Георгій взагалі діяв дуже активно, постійно накручуючи суперників на дриблінгу та ривках, але йому дуже бракувало точності у завершальних фазах. Так, на 60-й хвилині після скидки Сікана з кутового на правий край самотній Гео спробував пробити боковими ножицями, не влучивши по м'ячу.

На 65-й збірна України запорола найкращий момент другого тайму – точніше, його запоров Цітаішвілі. Спочатку Корнієнко підтримав нашу атаку вриванням на лівий край штрафного, прийнявши там передачу та пробивши у ближній кут; Мієро врятував Колумбію, але м'яч знову відскочив до Віктора, який тепер спробував навісити на Цітаішвілі. Гео стояв перед порожнім кутом в метрах 10-ти від воріт, однак при спробі замкнути подачу ударом у дотик форвард занадто сильно поклав корпус, впавши і пробивши з відскоком від газону – м'яч пролетів над поперечкою!

Ще за дві хвилини до цього епізоду колумбійці почали давити на Україну. Спочаку вони заробили штрафний в метрах 25-ти від наших воріт, але Кучо влучив з нього у стінку; на 74-й же він пробив з відскоку з-за меж карного майданчика, а на 83-й вистрілив обвідним з лівого краю – в обох випадках м'яч пролетів поруч з воротами. Між цими моментами розташувався постріл Сіністерри з правого краю (поруч зі стійкою) та удар Цітаішвілі з дистанції (вище воріт). Ситуація для нашої збірної ускладнилась на 85-й хвилині травмою Дениса Попова. Втім, вона принесла українцям гру в більшості, адже Хоан Карбанеро за свій фол отримав пряму червону картку.

Україна доволі впевнено догравала матч, хоча колумбійці прогнозовано лізли уперед з останніх сил. Підопічні Олександр Петракова зуміли відбити усі атаки суперника, зрештою відсвяткувавши перемогу та вихід у півфінал молодіжного чемпіонату світу! "Синьо-жовті" 11-го червня зустрінуться з переможцем пари Італія – Малі.