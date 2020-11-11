Екс-хавбек Шахтаря Маріуш Лєвандовскі поділився спогадами про Матузалема, який не зміг закріпитися в донецькому клубі.

Бразилець мав чудові футбольні навички, проте зовсім не дружив з режимом.

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"Для мене він був одним з найкращих бразильський футболістів, але мав проблеми з дисципліною. Ніколи не знали, чого від нього очікувати. Міг кудись піти, що потім потрібно було на нього чекати", – розповів Лєвандовскі в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Матузалем виступав за Шахтар з 2004 по 2007 роки, після чого зі скандалом покинув "гірників". За цей час хавбек встиг провести 88 матчів та записати до свого активу 26 голів та 13 результативних передач.

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