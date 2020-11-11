Экс-хавбек Шахтера Мариуш Левандовски поделился воспоминаниями о Матузалеме, который не смог закрепиться в донецком клубе.

Бразилец имел прекрасные футбольные навыки, однако совсем не дружил с режимом.

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"Для меня он был одним из лучших бразильский футболистов, но были проблемы с дисциплиной. Никогда не знали, чего от него ожидать. Мог куда-то пойти, что потом нужно было его ждать", – рассказал Левандовски в интервью Tribuna.

Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2007 годы, после чего со скандалом покинул "горняков". За это время хавбек успел провести 88 матчей и записать в свой актив 26 голов и 13 результативных передач.

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