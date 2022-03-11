"Це був правильний вчинок. Я ні на секунду не сумнівався в цьому. Ми створили групу в WhatsApp і залишалися на зв'язку до кінця. Я весь час надсилав фотографії та наше місце розташування.

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Крім того, у нас також майже не було їжі. Мені довелося віддати свою Тетяні, тому що вона потребувала її більше, ніж я. Ми не спали три дні і почувалися дуже втомленими, тому в якийсь момент вирішили пошукати людину, яка б допомогла перейти кордон з Польщею.

Я бачив, як українські батьки прощалися зі своїми сім'ями. Жінки та діти могли рухатися далі, але чоловіки були змушені залишитися. Діти плакали. Люди страждали. Слава Богу, ми змогли пройти повз це пекло. Здавалося, ніби ми потрапили у фільм жахів і, що ще гірше, із зав'язаними очима, бо ніколи не знаєш, що станеться далі", – цитує Рангеля El Espanol.

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