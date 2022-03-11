"Это был правильный поступок. Я ни на секунду не сомневался в этом. Мы создали группу в WhatsApp и оставались на связи до конца. Я все время посылал фотографии и наше местоположение.

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Кроме того, у нас тоже почти не было еды. Мне пришлось отдать свою Татьяне, потому что она нуждалась в ней больше, чем я. Мы не спали три дня и чувствовали себя очень уставшими, поэтому в какой-то момент решили поискать человека, который помог бы перейти границу с Польшей.

Я видел, как украинские родители прощались со своими семьями. Женщины и дети могли двигаться дальше, но мужчины вынуждены остаться. Дети плакали. Люди страдали. Слава Богу, мы смогли пройти мимо этого ада. Казалось, будто мы попали в фильм ужасов и, что еще хуже, с завязанными глазами, потому что никогда не знаешь, что произойдет дальше", – цитирует Рангеля El Espanol.

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