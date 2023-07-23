"Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение на 8 миллионов евро. Обдумав все, мы решили отказать. Почему? Этичные причины: мы не хотим иметь дело с россиянами.

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Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, перевесило. Да, ценой даже потерять игрока бесплатно. Рожерио все еще продается. Варианты есть, но это выбор другого характера", - цитирует Goal директора Сассуоло.

Напомним, что действующее соглашение Рожерио с итальянским клубом действует до лета 024-го. В прошлом сезоне он отыграл за Сассуоло в 37 матчах, в которых оформил четыре ассиста. Источник отмечает, что бразилец был заинтересован в переходе в московский Спартак.

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