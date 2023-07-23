В ніч на 23 липня російські окупанти масовано обстріляли Одесу. Одна з ракет влучила у Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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Світлини руйнувань у себе в твіттері опублікував і Руслан Маліновський. "Одеса до та після російських паразитів", – написав хавбек збірної України в дописі.

Зазначимо, що росіяни вчергове обстріляли Одещину. Згідно зі звітом Повітряних сил, противник застосував 19 ракет різних типів, а ППО вдалось збити 9.

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