Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, як фільтрував критику щодо киян у пресі. Вона з'явилась після рішення керівництва клубу не відпускати гравців у табір збірної України.

"Не знаю, чи все, чи не все, але дещо, звісно, читав. І якщо Сергій Ребров, на мій погляд, висловився досить спокійно, то слова Мирона Маркевича мені, вибачте, не сподобалися.

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Відразу згадалося, як кілька років тому він казав, що в Динамо є лише один футболіст рівня збірної України, а тепер кричить, що відсутність наших гравців стане проблемою. Немає логіки, але то таке. Динамо для нього, здається, ще той подразник навіть поза межами футбольного поля...

Головне, що ми їдемо в збірну. Їдемо з великим бажанням. Закривайте конфлікт. Як там кажуть: "Зрада скасовується". Ми маємо з ким воювати", – цитує Сидорчука Команда 1.

Нагадаємо, Динамо хотіло відпустити своїх гравців у табір збірної України аж наприкінці травня, хоча Олександр Петраков планував почати збір 29 квітня. Ігор Суркіс та Андрій Павелко вирішили, що "біло-сині" все ж вирушать до головної команди раніше (3 травня). На збірну чекає матч зі Шотландією та потенційна дуель з Уельсом.

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