Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, как фильтровал критику по поводу киевлян в прессе. Она появилась после решения руководства клуба не отпускать игроков в лагерь сборной Украины.

"Не знаю, все или не все, но кое-что, конечно, читал. И если Сергей Ребров, на мой взгляд, высказался довольно спокойно, то слова Мирона Маркевича мне, извините, не понравились.

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Сразу вспомнилось, как несколько лет назад он говорил, что у Динамо есть только один футболист уровня сборной Украины, а теперь кричит, что отсутствие наших игроков станет проблемой. Нет логики, но это такое. Динамо для него, кажется, еще тот раздражитель даже вне футбольного поля...

Главное, что мы едем в сборную. Едем с большим желанием. Закрывайте конфликт. Как там говорят: "Измена отменяется". У нас есть с кем воевать", – цитирует Сидорчука Команда 1 .

Напомним, Динамо хотело отпустить своих игроков в лагерь сборной Украины в конце мая, хотя Александр Петраков планировал начать сбор 29 апреля. Игорь Суркис и Андрей Павелко решили, что "бело-синие" все же отправятся в главную команду раньше (3 мая). Сборную ждет матч со Шотландией и потенциальная дуэль с Уэльсом.

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