"Ви мене пробачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це вже переходить всі межі! Для нас головне, щоб збірна України поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів та Луческу.

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Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не бажаєте нас відпускати – ми поїдемо самі".

Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів Динамо все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу", – зазначив Маркевич у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс підтвердив, що Динамо не збирається відпускати гравців до розташування збірної України. Таке рішення начебто ініціатива Мірчі Луческу – румун вважає, що так футболісти краще підготуються до поєдинку проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

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