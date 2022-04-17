"Хто такий Луческу для нашої країни?": Маркевич закликав гравців Динамо покинути клуб заради збірної України
Знаменитий український тренер Мирон Маркевич шокований контроверсійним рішенням керівництва Динамо не відпускати гравців до розташування збірної України.
"Ви мене пробачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це вже переходить всі межі! Для нас головне, щоб збірна України поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів та Луческу.
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Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не бажаєте нас відпускати – ми поїдемо самі".
Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів Динамо все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу", – зазначив Маркевич у інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс підтвердив, що Динамо не збирається відпускати гравців до розташування збірної України. Таке рішення начебто ініціатива Мірчі Луческу – румун вважає, що так футболісти краще підготуються до поєдинку проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.
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