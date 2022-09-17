"Ми мало не билися за футболку Роналду": форвард Львова розповів, як отримав презент від зірки Манчестер Юнайтед
Нападник "містян" Жозе Вітор, який на правах оренди захищає кольори Шерифа, повідав, як витримав шалену конкуренцію за артефакт від легенди світового футболу після матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи (0:2).
"Футболка Роналду у мене, і це безцінно. І при цьому на ній є автограф Кріштіану! Пам'ятаю, як після жеребкування, яке відвело нам у групу Манчестер Юнайтед, ми в команді мало не билися у суперечці про те, хто зможе отримати футболку Кріштіану.
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Після фінального свистка матчу з МЮ я підійшов до Роналду, привітав його з грою і запитав: "Кріштіану, можна твою футболку?" Він сказав: "Будь спокійний, я віддам тобі її у роздягальні". Він це сказав спокійно та впевнено, але я нервувався, бо бачив, як решта гравців нашої команди також підходила до Кріша з аналогічним проханням. Я не витримав, і підійшов до Роналду ще раз: "Кріштіану, твоя футболка моя, так?" На що той повторив, щоб я не хвилювався.
І Кріштіану, зрештою, виконав обіцянку. Ми зустрілися біля нашої роздягальні, він віддав мені свою футболку і навіть на ній розписався. Це був дуже важливий день для мене! Я потім навіть не міг заснути – так мене схвилювало ставлення Роналду до мене", – цитує Вітора Globo.
Нагадаємо, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед здолав Шериф з рахунком 2:0, а Роналду забив свій дебютний гол у цьому турнірі.
Жозе Вітор (також відомий як Пернамбуко) приєднався до Львова у лютому 2019 року. У складі "містян" забив 3 голи у 33 матчах. 2020-й провів у оренді в тбіліському Динамо. У травні 2021-го вирушив до норвезького Буде-Глімт, звідки наприкінці грудня повернувся до Львова. З січня 2022-го – орендований Шерифом. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.
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