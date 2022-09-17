"Футболка Роналду у мене, і це безцінно. І при цьому на ній є автограф Кріштіану! Пам'ятаю, як після жеребкування, яке відвело нам у групу Манчестер Юнайтед, ми в команді мало не билися у суперечці про те, хто зможе отримати футболку Кріштіану.

Роналду забив українцю: дебютний гол Кріштіану в Лізі Європи у відеоогляді матчу Шериф – Манчестер Юнайтед

Після фінального свистка матчу з МЮ я підійшов до Роналду, привітав його з грою і запитав: "Кріштіану, можна твою футболку?" Він сказав: "Будь спокійний, я віддам тобі її у роздягальні". Він це сказав спокійно та впевнено, але я нервувався, бо бачив, як решта гравців нашої команди також підходила до Кріша з аналогічним проханням. Я не витримав, і підійшов до Роналду ще раз: "Кріштіану, твоя футболка моя, так?" На що той повторив, щоб я не хвилювався.

І Кріштіану, зрештою, виконав обіцянку. Ми зустрілися біля нашої роздягальні, він віддав мені свою футболку і навіть на ній розписався. Це був дуже важливий день для мене! Я потім навіть не міг заснути – так мене схвилювало ставлення Роналду до мене", – цитує Вітора Globo.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед здолав Шериф з рахунком 2:0, а Роналду забив свій дебютний гол у цьому турнірі.

Жозе Вітор (також відомий як Пернамбуко) приєднався до Львова у лютому 2019 року. У складі "містян" забив 3 голи у 33 матчах. 2020-й провів у оренді в тбіліському Динамо. У травні 2021-го вирушив до норвезького Буде-Глімт, звідки наприкінці грудня повернувся до Львова. З січня 2022-го – орендований Шерифом. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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