Шериф поступився Манчестер Юнайтед (0:2) у другому турі Ліги Європи 2022/23. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Доля поєдинку в Молдові була вирішена ще в першому таймі. На 17-й хвилині рахунок відкрив Джейдон Санчо, який отримав пас від Крістіана Еріксена, прибрав захисника і пробив у нижній кут.

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Перевагу Манчестер Юнайтед подвоїв Кріштіану Роналду. Португалець забив дебютний гол у Лізі Європи (і перший у сезоні 2022/23), перегравши українця Максима Коваля з пенальті, який заробив Діогу Далот. Буквально перед цим екс-кіпер Динамо ледь не пропустив з гри після своєї ж грубої помилки, але захисник підстрахував.

0:2 – Манчестер Юнайтед набрав перші очки у Лізі Європи. У Шерифа теж три бали. Очолює групу Е Реал Сосьєдад, який виграв обидва матчі.