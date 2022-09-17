"Футболка Роналду у меня, и это бесценно. И при этом на ней есть автограф Криштиану! Помню, как после жеребьевки, которая отвела нам в группу Манчестер Юнайтед, мы в команде едва не дрались в споре о том, кто сможет получить футболку Криштиану.

Роналду забил украинцу: дебютный гол Криштиану в Лиге Европы в видеообзоре матча Шериф – Манчестер Юнайтед

После финального свистка матча с МЮ я подошел к Роналду, поздравил его с игрой и спросил: "Кристиану, можно твою футболку?" Он сказал: "Будь спокоен, я отдам тебе ее в раздевалке". Он это сказал спокойно и уверенно, но я нервничал, потому что видел, как остальные игроки нашей команды также подходили к Кришу с аналогичной просьбой. Я не выдержал, и подошел к Роналду еще раз: "Кристиану, твоя футболка моя, да?" На что тот повторил, чтоб я не волновался.

И Криштиану, наконец, выполнил обещание. Мы встретились у нашей раздевалки, он отдал мне свою футболку и даже на ней расписался. Это был очень важный день для меня! Я потом даже не мог заснуть – так меня взволновало отношение Роналду ко мне", – цитирует Витора Globo.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед одолел Шериф со счетом 2:0, а Роналду забил свой дебютный гол в этом турнире.

Жозе Витор (также известный как Пернамбуко) присоединился к Львову в феврале 2019 года. В составе "горожан" забил 3 гола в 33 матчах. 2020-й провел в аренде в тбилисском Динамо. В мае 2021-го отправился в норвежский Буде-Глимт, откуда в конце декабря вернулся во Львов. С января 2022-го – арендован Шерифом. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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