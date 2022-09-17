"Мы едва не дрались за футболку Роналду": форвард Львова рассказал, как получил презент от звезды Манчестер Юнайтед
Нападающий "горожан" Жозе Витор, который на правах аренды защищает цвета Шерифа, поведал, как выдержал бешеную конкуренцию за артефакт от легенды мирового футбола после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы (0:2).
"Футболка Роналду у меня, и это бесценно. И при этом на ней есть автограф Криштиану! Помню, как после жеребьевки, которая отвела нам в группу Манчестер Юнайтед, мы в команде едва не дрались в споре о том, кто сможет получить футболку Криштиану.
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После финального свистка матча с МЮ я подошел к Роналду, поздравил его с игрой и спросил: "Кристиану, можно твою футболку?" Он сказал: "Будь спокоен, я отдам тебе ее в раздевалке". Он это сказал спокойно и уверенно, но я нервничал, потому что видел, как остальные игроки нашей команды также подходили к Кришу с аналогичной просьбой. Я не выдержал, и подошел к Роналду еще раз: "Кристиану, твоя футболка моя, да?" На что тот повторил, чтоб я не волновался.
И Криштиану, наконец, выполнил обещание. Мы встретились у нашей раздевалки, он отдал мне свою футболку и даже на ней расписался. Это был очень важный день для меня! Я потом даже не мог заснуть – так меня взволновало отношение Роналду ко мне", – цитирует Витора Globo.
Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед одолел Шериф со счетом 2:0, а Роналду забил свой дебютный гол в этом турнире.
Жозе Витор (также известный как Пернамбуко) присоединился к Львову в феврале 2019 года. В составе "горожан" забил 3 гола в 33 матчах. 2020-й провел в аренде в тбилисском Динамо. В мае 2021-го отправился в норвежский Буде-Глимт, откуда в конце декабря вернулся во Львов. С января 2022-го – арендован Шерифом. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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