Президент Зорі Євген Геллер залишився задоволений успіхами своєї команди у році, що минув.

"2020 рік став для всіх нас непростим і нестандартним. Ми звикли жити за нових обставин, незалежних від людини, але, як і раніше, йдемо і будемо йти до своїх цілей і досягати їх. І впевнений, вийдемо переможцями з будь-якої ситуації.

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Минулий рік ознаменувався для Зорі новими викликами. Отримавши шанс брати участь у груповому етапі Ліги Європи, ми подарували нашим уболівальникам перемогу над одним з лідерів англійської Прем'єр-ліги – Лестером, здолали в Афінах АЕК, мали всі шанси на вихід з групи. Ми продовжуємо вести боротьбу за призові місця в чемпіонаті України, вийшли в 1/4 фіналу Кубка України. Рік команда завершила практично стовідсотковим показником, перемігши в шести з семи ігор фінального відрізку.

Ми впевнені, що в майбутньому році знову побачимо заповнені трибуни стадіонів, а вболівальники зарядять команду енергією, подарують усім нам шквал емоцій і натхнення для майбутніх досягнень", – цитує Геллера офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, на зимову паузу луганці пішли на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 20 очок.

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