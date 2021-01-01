Зірки збірної України та світового футболу провели пекельний 2020-й і з надіями вступили у 2021-й.

Головна пара українського футболу шле вітання з Манчестера. Зінченки не розлучаються зі своїми бульдогами.

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Руслан Маліновський став найпомітнішим українським футболістом 2020-го. Далі – більше! Зірка збірної шле з Бергамо щастя, здоров'я, любові та успіху для кожного.

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"2020 рік, безумовно, був складним. Ніхто не може залишитися байдужим до болю та страждань, які спричинив коронавірус. Але тепер настав час оговтатися та показати, що разом ми здатні змінити ситуацію. З Новим роком!" – вітає Кріштіану Роналду, традиційно зібравши навколо своїх чад.

2020 was not an easy year, there’s no doubt about it. No one can be indifferent to the pain and suffering that COVID-19 brought upon the world.

But now it’s time to bounce back and show that, together, we can make a difference.

Happy New Year!️ pic.twitter.com/7n1i0ARjiK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 31, 2020

Сини Зінедіна Зідана вже дорослі, але все одно разом на Новий рік.

Едуардо Камавінга засяяв у світовому масштабі та похвалився найефектнішими фінтами.

Happy New Year everyone pic.twitter.com/CRNYW3whzr — Eduardo Camavinga (@Camavinga) December 31, 2020

Андрес Іньєста вже нікому нічого не повинен доводити. Він лише бажає здоров'я.

Месут Озіл через конфлікт з Арсеналом 10 місяців без ігрової практики, але не засмучується.

Happy new year to all of you! pic.twitter.com/PTq1KyIYg5 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 31, 2020

Томас Мюллєр у своєму репертуарі :)

Найкращий футболіст-2020 Роберт Лєвандовскі дякує сім'ї та фанам за підтримку протягом важкого року, бажає любові та здоров'я, а 2021-й розпочинає з тренування!

Андреа Пірло звично на стилі, але у наступному році цього буде мало. Маестро має постаратися, аби допомогти Крішу скинути Лєвандовскі з трону.

А Рональд Куман, напевно, навіть у новорічну ніч думав, як витягти Барсу з болота.

Манчестер Сіті зустрічає 2021-й не в найкращому гуморі – клуб Зінченка скосив коронавірус. От Едерсон не може відсвяткувати з дітьми, бо перебуває на самоізоляції.

По іншу сторону манчестерських барикад сиплють сильними емоційними привітаннями. Маркус Рашфорд, який за рік став героєм завдяки нефутбольним вчинкам, обіцяє не зупинятися та закликає радіти, що ми вижили в цьому пекельному 2020-му.

A quick message...️ pic.twitter.com/yDWRAgRuoG — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) December 31, 2020

"Ми пережили один з найскладніших періодів за останні десятиліття, але водночас для мене це був рік здійснення мрій та досягнення нових цілей", – не приховує радості лідер МЮ Бруну Фернандеш.

П'єр-Емерік Обамеянг лаконічний.

Ерлінг Холанд стрибає у 2021-й.

Вірджил ван Дейк сподівається, що здійсняться всі наші мрії.

Happy New Year to all of you, hope all your dreams and New Year’s resolutions come true in 2021. Let’s bring more love, peace, and happiness in the world. Treat people the way you want to be treated, see you soon! pic.twitter.com/K1O532h84L — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 31, 2020

Автор найкрасивішого гола року Хин Мін Сон святкував з тортом на носі.

Серхіо Рамос влітку повернув Мадриду іспанську корону, а Новий рік зустрів поруч з ефектною Пілар Рубіо та синами.

Жуніор Мораєс посилає вітання з Бразилії. Дітки не дуже радісні – сумують за новою батьківщиною? :)

Тайсон також у тепліших краях.

А Беньямін Вербіч навідався до сім'ї.

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