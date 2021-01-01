"2020 год стал для всех нас непростым и нестандартным. Мы привыкли жить в новых условиях, независимых от человека, но, как и раньше, идем и будем идти к своим целям и достигать их. И уверен, выйдем победителями из любой ситуации .

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Прошлый год ознаменовался для Зари новыми вызовами. Получив шанс участвовать в групповом этапе Лиги Европы, мы подарили нашим болельщикам победу над одним из лидеров английской Премьер-лиги – Лестером, одолели в Афинах АЕК, имели все шансы на выход из группы. Мы продолжаем вести борьбу за призовые места в чемпионате Украины, вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Год команда завершила практически стопроцентным показателем, победив в шести из семи игр финального отрезка.

Мы уверены, что в будущем году снова увидим заполненные трибуны стадионов, а болельщики зарядят команду энергией, подарят всем нам бурю эмоций и вдохновения для будущих достижений", – цитирует Геллера официальный сайт Зари.

Напомним, на зимнюю паузу луганчане ушли на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 очков.

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