"Ми знаємо, що успіхи Жирони не залишилися непоміченими іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону.

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Але у нас чудова атмосфера в колективі, всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі. Молитимемося, щоб узимку ніхто не пішов. Не хочемо продавати, але подивимося, що станеться", – цитує Карселя AS.

Нагадаємо, Жирона неочікувано лідирує в іспанській Ла Лізі, маючи в своєму активі 34 пункти після 13 зіграних турів.

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