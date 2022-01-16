"Я багато говорив з Шевченком. Спілкування не було проблемою. На жаль, гра та результати не покращилися. А для нас це надто важливо.

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Ми зрозуміли, що команді не вистачає енергії, яка потрібна для матчу з Фіорентиною. Тому вирішили діяти швидко. Ми хотіли бути чесними з Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим. Я впевнений, що ми мали діяти саме зараз. Тепер ми зосереджені лише на майбутньому. Команда має отримати позитивний поштовх якнайшвидше.

Ми задоволені новачками. Вже побачили у матчі Кубку, як вони покращили команду. Хочемо інвестувати в молодих, але досвідчених гравців. Зараз середина вікна, тож трансфери ще будуть.

Я знав, що робота з Дженоа – великий виклик, але я люблю труднощі. Я тут, бо впевнений, що, рухаючись в одному напрямку, ми матимемо шанс досягти мети. Я вірю, що наступного сезону Дженоа буде грати у Серії А", – цитує Шпорса Telegram-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, Дженоа попрощалась з Шевченком після двох місяців співпраці. На посаді головного тренера "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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