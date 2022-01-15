Сьогодні, 15 січня, Дженоа звільнила Андрія Шевченка з посади головного тренера. Екс-наставник збірної України очолював "грифонів" трохи більше двох місяців, але так і не виграв жодного матчу в чемпіонаті Італії – три нічиї і шість поразок.

В останні години роботи Шевченка у нього виникли деякі розбіжності з керівництвом клубу. Андрій Миколайович наполягав на якнайшвидшому завершенні двох трансферів – росіянина Олексія Міранчука з Аталанти та німця Надіма Амірі з Байєра. Натомість клуб вирішив не поспішати з офіційним оформленням переходів, повідомляє Il Secolo XIX.

Щоправда, навряд чи саме ця суперечка стала причиною звільнення українця, адже його стосунки з босами погіршилися ще раніше. Рішення про відставку Шевченка очікували ще після матчу зі Спецією, проте тренер таки повіз команду на гру Кубка Італії проти Мілана. Фаворитом на посаду головного тренера після відставки Шевченка став німець Бруно Лаббадія.

Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"