"Я много говорил с Шевченко. Общение не было проблемой. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно.

Шевченко поссорился с руководством Дженоа перед увольнением

Мы поняли, что команде не хватает энергии, необходимой для матча с Фиорентиной. Потому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим. Я уверен, что мы должны были действовать именно сейчас. Теперь мы сосредоточены только на будущем. Команда должна получить положительный толчок как можно скорее.

Мы довольны новичками. Уже увидели в матче Кубка, как они улучшили команду. Хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Сейчас середина окна, так что трансферы еще будут.

Я знал, что работа с Дженоа это большой вызов, но я люблю трудности. Я здесь, потому что уверен, что, двигаясь в одном направлении, у нас будет шанс достичь цели. Я верю, что в следующем сезоне Дженоа будет играть в Серии А", – цитирует Шпорса Telegram-канал Гранде Шева.

Напомним, Дженоа попрощалась с Шевченко после двух месяцев сотрудничества. В должности главного тренера "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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