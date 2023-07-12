"Я думаю, що він в захваті від Барси, і хоче залишитися. Ми ведемо переговори про багаторічний контракт. Дембеле – гравець, якого Хаві дуже цінує, і якого я дуже ціную. Ми хочемо, щоб він залишився.

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Його представники жорсткі в бізнесі, але я поважаю його позицію. Сподіваюся, ми скоро домовимося", – цитує Лапорта Mundo Deportivo.

Нещодавно з'явились чутки, що ПСЖ спробує підписати Дембеле, якщо Мбаппе покине клуб. Чинна угода французького вінгера з Барселоною діє до 2024 року.

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