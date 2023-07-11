"У нас був дозвіл від Ла Ліги на оформлення контракту Лео Мессі. Це те, що обговорювалося з його батьком, і все було узгоджено. Всі хотіли, щоб він повернувся, але ритм був інший.

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Ми не хотіли, щоб з нами трапилося те, що сталося іншого разу. Збиралися повідомити Мессі тоді, коли впишемося в фінансовий фейр-плей. Через деякий час, коли вже все було узгоджено, Хорхе Мессі поговорив зі мною і сказав нам, що Лео вибрав Інтер Маямі. Тому що він провів кілька дуже важких сезонів у Парижі, де був під великим тиском, що в Маямі він буде спокійнішим. Попри те, що Лео хотів перейти до Барселони, він не хотів провести ще один рік таким чином. Це зрозуміло. Відносини правильні. Ми більше не розмовляли.

Ми бажаємо йому успіху в Маямі, а Барса – це його дім. Це стосунки, які закінчилися, коли він поїхав до Парижа, вони були відновлені, не досягнувши того, чого хотіли обидві сторони, і тепер це правильно. Ви маєте запитати Мессі. Ми хотіли, щоб він прийшов слідом за Хаві. Цього не трапилося", – розповів Лапорта в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Після завершення контракту з ПСЖ Лео Мессі вирішив продовжити свою кар'єру в МЛС. Очікується, що аргентинець дебютує за Інтер Маямі 21 липня.

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