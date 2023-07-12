"Я думаю, что он в восторге от Барсы, и хочет остаться. Мы ведем переговоры о многолетнем контракте. Дембеле – игрок, которого Хави очень ценит, и которого я очень ценю. Мы хотим, чтобы он остался.

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Его представители жесткие в бизнесе, но я уважаю его позицию. Надеюсь, мы скоро договоримся", – цитирует Лапорта Mundo Deportivo.

Недавно появились слухи, что ПСЖ попытается подписать Дембеле, если Мбаппе покинет клуб. Действующее соглашение французского вингера с Барселоной действует до 2024 года.

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