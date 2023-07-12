"Барселона хочет, чтобы он остался": Лапорта стремится сохранить звездного вингера
Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил начало переговоров с вингером сборной Франции Усманом Дембеле.
"Я думаю, что он в восторге от Барсы, и хочет остаться. Мы ведем переговоры о многолетнем контракте. Дембеле – игрок, которого Хави очень ценит, и которого я очень ценю. Мы хотим, чтобы он остался.
Лапорт обвинил Месси в срыве трансфера в Барселону: "У нас было разрешение от Ла Лиги"
Его представители жесткие в бизнесе, но я уважаю его позицию. Надеюсь, мы скоро договоримся", – цитирует Лапорта Mundo Deportivo.
Недавно появились слухи, что ПСЖ попытается подписать Дембеле, если Мбаппе покинет клуб. Действующее соглашение французского вингера с Барселоной действует до 2024 года.
Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого