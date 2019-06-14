toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Фанати Реала озвучили нову трансферну ціль під час презентації Азара

00:05 459 Читать на русском
Фанати Реала озвучили нову трансферну ціль під час презентації Азара
Кіліан Мбаппе і Еден Азар у складі збірних / Reuters

Вболівальники мадридського клубу не хочуть зупинятися на досягнутих підписаннях цього міжсезоння.

Мадридські фанати натякнули, кого ще хочуть бачити у формі Реала, інформує Marca.

Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрав лише Роналду

На презентації Едена Азара частина відвідувачів Сантьяго Бернабеу скандувала "Мбаппе, ми хочемо Мбаппе!". Їхній гул було чутно навіть серед 50-ти тисяч вболівальників, які прийшли побачити першу появу гравця збірної Бельгії у футболці мадридського гранда.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

Нагадаємо, трансфер Азара коштував столичному клубу 130 мільйонів фунтів разом з бонусами.

blog_ava
Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка
13 червня
7006
Теги
Трансфери Іспанія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
54
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук