Фанати Реала озвучили нову трансферну ціль під час презентації Азара

Іспанія — 13 черв 2029
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Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрав лише Роналду
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Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірнихСвіт — 13 черв 1688
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Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікноІталія — 13 черв 5153
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Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у ВолиньУкраїна — 13 черв 2633
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Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в ОдесіСуперкубок України — 13 черв 412