Фанати Реала озвучили нову трансферну ціль під час презентації Азара

Кіліан Мбаппе і Еден Азар у складі збірних / Reuters

Вболівальники мадридського клубу не хочуть зупинятися на досягнутих підписаннях цього міжсезоння.

Мадридські фанати натякнули, кого ще хочуть бачити у формі Реала, інформує Marca.

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На презентації Едена Азара частина відвідувачів Сантьяго Бернабеу скандувала "Мбаппе, ми хочемо Мбаппе!". Їхній гул було чутно навіть серед 50-ти тисяч вболівальників, які прийшли побачити першу появу гравця збірної Бельгії у футболці мадридського гранда.

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Нагадаємо, трансфер Азара коштував столичному клубу 130 мільйонів фунтів разом з бонусами.