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Фанаты Реала озвучили новую трансферную цель во время презентации Азара

00:05 99 Читати українською
Фанаты Реала озвучили новую трансферную цель во время презентации Азара
Килиан Мбаппе и Эден Азар в составе сборных / Reuters

Болельщики мадридского клуба не хотят останавливаться на достигнутых подписаниях этого межсезонья.

Мадридские фанаты намекнули, кого еще хотят видеть в форме Реала, информирует Marca.

Азар представлен в футболке Реала – больше фанов на Бернабеу собрал лишь Роналду

На презентации Эдена Азара часть посетителей Сантьяго Бернабеу скандировала "Мбаппе, мы хотим Мбаппе!". Их гул был слышен даже среди 50-ти тысяч болельщиков, которые пришли увидеть первое появление игрока сборной Бельгии в футболке мадридского гранда.

Реал уже побил собственный рекорд расходов за одно трансферное окно – впереди еще два с половиной месяца лета

Напомним, трансфер Азара обошелся столичному клубу в 130 миллионов фунтов вместе с бонусами.

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Трансферы Испания Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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