– Ми очікували, що з Чорноморцем буде складна гра. Розбирали цього суперника, знали, що це хороша команда, що вони грають у комбінаційний футбол. Тож, ми усвідомлювали, що вони гратимуть саме так. Мабуть, нам не вистачило фізичних кондицій, адже у четвер ми грали 120 хвилин з Арісом, плюс переїзди, довга дорога. Через це ми не відновилися належним чином, тому і такий результат.

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Звісно, було багато помилок з нашого боку, багато моментів, які ми не реалізували, а коли ти не забиваєш, то пропускаєш. Але нічого страшного. Думаю, це буде для нас уроком. Рухаємося далі, нічого ще не закінчено, чемпіонат довгий. Головне – робити правильні висновки як з перемог, так і з поразок.

– Попередній матч з Арісом, який завершився серією післяматчевих пенальті, забрав багато не лише фізичних сил, а і моральних. Чи залишилися емоції на матч із Чорноморцем?

- Звісно, в емоційному плані це теж нелегко, коли ти проводиш на полі 120 хвилин напруженої, важкої гри, а потім ще серія пенальті. Це непросто фізично і емоційно. Звичайно, важко відновитися, але що ми можемо зробити? Зараз така ситуація, коли нам потрібно терпіти. Прошу вибачення у наших вболівальників за цей результат, але це футбол, і поразки теж трапляються. Потрібно з честю їх приймати і йти далі. Повторюся, нічого страшного не сталося, треба піднімати голову і рухатися далі, адже через чотири дні у нас ще одна важлива гра у єврокубках.

– Прокоментуйте момент, коли ви забили, як вам це вдалося зробити?

– Це вже не цікаво, тому що ми програли. Зараз, вважаю, це вже неважливо.

– До пропущених м’ячів призвели власні помилки, чи це заслуга гравців Чорноморця?

– Зараз важко сказати про кожен гол окремо, треба розбирати ті моменти, дивитися, хто помилився. Звичайно, коли ти пропускаєш, це результат помилок. Думаю, тренерський штаб проаналізує ситуації, у яких ми пропустили, та вкаже нам на недоліки. У наступних матчах ми маємо грати краще в обороні, але це стосується не лише захисників, а усіх гравців команди на футбольному полі, адже ми багато пропускаємо, і нам потрібно сконцентруватися саме на командній грі у захисті, – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Поразка в Одесі стала першою для киян в УПЛ 2023/24. Наступні два матчі киян у чемпіонаті України – проти Вереса та Зорі – перенесли через участь "біло-синіх" у єврокубках.

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