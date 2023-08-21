– Мы ожидали, что с Черноморцем будет сложная игра. Разбирали этого соперника, знали, что это хорошая команда, что они играют в комбинационный футбол. Мы осознавали, что они будут играть именно так. Пожалуй, нам не хватило физических кондиций, ведь в четверг мы играли 120 минут с Арисом плюс переезды, длинная дорога. Поэтому мы не восстановились должным образом, поэтому и такой результат.

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Конечно, было много ошибок с нашей стороны, много моментов, которые мы не реализовали, а когда ты не забиваешь, то пропускаешь. Но ничего страшного. Думаю, это будет для нас уроком. Двигаемся дальше, ничего еще не окончено, чемпионат длинный. Главное – делать правильные выводы как из побед, так и из поражений.

– Предыдущий матч с Арисом, завершившийся серией послематчевых пенальти, забрал много не только физических сил, но и моральных. Остались ли эмоции на матч с Черноморцем?

– Конечно, в эмоциональном плане это тоже нелегко, когда ты проводишь на поле 120 минут напряженной, тяжелой игры, а потом еще серия пенальти. Это не просто физически и эмоционально. Конечно, трудно восстановиться, но что мы можем сделать? Сейчас такая ситуация, когда нам нужно терпеть. Прошу прощения у наших болельщиков за этот результат, но это футбол, и поражения тоже бывают. Нужно с честью принимать их и идти дальше. Повторюсь, ничего страшного не произошло, нужно поднимать голову и двигаться дальше, ведь через четыре дня у нас еще одна важная игра в еврокубках.

– Прокомментируйте момент, когда вы забили, как вам это удалось?

– Это уже не интересно, потому что мы проиграли. Сейчас, я думаю, это уже неважно.

– К пропущенным мячам привели собственные ошибки, или это заслуга игроков Черноморца?

– Сейчас трудно сказать о каждом голе отдельно, нужно разбирать те моменты, смотреть, кто ошибся. Конечно, когда ты пропускаешь, это результат ошибок. Думаю, тренерский штаб проанализирует ситуации, в которых мы пропустили, и укажет нам недостатки. В следующих матчах мы должны играть лучше в обороне, но это касается не только защитников, а всех игроков команды на футбольном поле, ведь мы много пропускаем, и нам нужно сконцентрироваться именно на командной игре в защите, – цитирует Ярмоленко. официальный сайт Динамо.

Поражение в Одессе стало первым для киевлян в УПЛ 2023/24. Следующие два матча киевлян в чемпионате Украины – против Вереса и Зари – перенесли из-за участия "бело-синих" в еврокубках.

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