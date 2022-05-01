"Ми дізналися, що таке пекло": віце-президент Маріуполя – про жахи у рідному місті
Функціонер азовців Андрій Санін розповів, що йому довелось пережити у блокованому російськими військами місті Марії.
"Є метафізичне поняття "пекло", то там воно було фізично реалізовано. Це було справжнє пекло. Коли ти кожну мить чекаєш своєї смерті та смерті близьких.
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Ти розумієш, що нічого не можеш зробити, це так складно психологічно. Тут навіть не такі страшні голод, холод, спрага, які у нас були, а постійне очікування смерті – це просто жахливо.
Місто стерли з лиця землі. Навіть не дивилися, цивільні об'єкти чи ні, просто знищували. Це справжній геноцид. Від рук росіян ситуація в Маріуполі гірша, ніж у Сирії. Вони переплюнули себе. З чим викликано це звірство до нашого міста, я не можу зрозуміти", – сказав Санін у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, місто Марії з перших днів повномасштабного вторгнення оточене російськими військами й майже повністю знищене. На жаль, від інфраструктури клубу Маріуполь теж мало що залишилось.
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