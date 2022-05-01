"Есть метафизическое понятие "ад", то там оно было физически реализовано. Это был настоящий ад. Когда ты каждый миг ждешь своей смерти и смерти близких.

"Слухи о нашей смерти немного преувеличены": Санин назвал главное условие существования Мариуполя

Ты понимаешь, что ничего не можешь поделать, это так сложно психологически. Здесь даже не так страшны голод, холод, жажда, которые у нас были, а постоянное ожидание смерти – это просто ужасно.

Город стерли с лица земли. Даже не смотрели, гражданские объекты или нет, просто уничтожали. Это подлинный геноцид. От рук россиян ситуация в Мариуполе хуже, чем в Сирии. Они переплюнули сами себя. С чем вызвано это зверство по отношению к нашему городу, я не могу понять", – сказал Санин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, город Марии с первых дней полномасштабного вторжения оцеплен российскими войсками и почти полностью уничтожен. К сожалению, от инфраструктуры клуба Мариуполь тоже мало что осталось.

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