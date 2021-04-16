"Коли відбувається щось не так, і ви припускаєтесь помилки, або люди використовують ваше ім'я або вас для неправильних дій, ви повинні виправити це. Це було неправильно. Я хочу перепросити за те, що трапилося, я хочу перепросити за те, що зробив щось не так.

Яя Туре пояснив, чому не отримує зарплату в Олімпіку

Ми вирішили, що спробуємо поговорити з деякими важливими людьми в клубі, щоб попросити вибачення і сказати, що я поводився непристойно щодо клубу. Відтоді ми чекаємо на відповідь понад рік, але не отримуємо її.

Звісно, я нічого не можу з цим зробити. Але ніхто не заборонить мені підтримувати стосунки з гравцями та надсилати їм повідомлення з побажаннями успіху. Звичайно, я на зв'язку з деякими людьми в клубі, але не з керівниками, це дуже складно", - сказав Туре в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, кілька років тому Туре дав інтерв'ю журналу France Football, в якому сказав, що Гвардіола погано ставиться до футболістів з Африки. За останні роки багато критики на адресу тренера прозвучало і з вуст агента нинішнього тренера Олімпіка – Дмитра Селюка.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ