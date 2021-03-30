"Якщо чесно, так – я не отримую зарплату. Це більше як волонтерська робота. Зараз у всьому світі ситуація з ковідом, тому досить важко. Коли я був в Англії, отримував таке ж питання. Але ситуація не про гроші. Хочу поділитися своїм досвідом і вміннями з гравцями, тренерами, командою.

Гравець Олімпіка може перебратись до Італії

Коли мені сказали, що Олімпіку потрібна моя підтримка, і це буде більше як безкоштовна допомога, я сказав: "Звичайно". Коли приїхав і побачив старих друзів, був дуже радий", – сказав Туре в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, донецький клуб працевлаштував 37-річного івуарійця у тренерський штаб, Туре виконує функції помічника наставника Олімпіка Юрія Калітвінцева, контракт про співпрацю між сторонами розрахований до літа 2021-го.

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