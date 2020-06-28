"Ми були трохи ближчими до перемоги": Скрипник залишився задоволений нічиєю з Шахтарем

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував результат матчу 28-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

"Результат оцінюю як позитивний. Зіграти з чемпіоном 0:0, не пропустити, грати на перемогу. Навіть наберуся сміливості і скажу, що ми були трохи ближчими до перемоги. Ми задоволені цим балом у скарбничку. Вся боротьба попереду.

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Такі ігри, коли не боїшся, граєш проти хорошого суперника у свою гру – це лише додає позитивних емоцій. Так що ми дивимося вперед. Зараз домашній матч, хочемо його обов'язково виграти, тому що принциповий суперник, якого ніяк не можемо обіграти. Я хлопців привітав, всі виклались по повній.

Щодо експериментів зі складом... Завжди є над чим працювати. Але гравці не повинні бігати як по рейках. Це те, що я прищеплюю команді. У нас є ротація, у грі можна навіть міняти позиції, хлопці знають, що кому робити. Циганіксу комплімент. Він ніколи не грав на цій позиції, а сьогодні досить впевнено зіграв. Вийшов хлопець легкий, зірка нашого футболу, хочеться під нього досвідченого, і ось Хомченовський впорався зі своєю роботою добре. Тимчик – основний гравець, якого безболісно можна ставити куди завгодно. Сьогодні він це показав, ні в чому не поступався", – цитує Скрипника канал "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 28-го туру Зоря розписала безгольову нічию з Шахтарем. Як наслідок, луганці з 53 очками посідають третю сходинку. Динамо, яке вже випереджає "мужиків" на два пункти, свій календарний матч проведе сьогодні, 28 червня, на виїзді проти Десни.

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